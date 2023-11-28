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المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: نجاح تبادل الأسرى والمحتجزين في اليوم الخامس من الهدنة الإنسانية في غزة ونأمل إحراز تقدم في الساعات والأيام المقبلة وصولا لوقف دائم لإطلاق النار
2023-11-28 | 14:44
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المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: نجاح تبادل الأسرى والمحتجزين في اليوم الخامس من الهدنة الإنسانية في غزة ونأمل إحراز تقدم في الساعات والأيام المقبلة وصولا لوقف دائم لإطلاق النار
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المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: نجاح تبادل الأسرى والمحتجزين في اليوم الخامس من الهدنة الإنسانية في غزة ونأمل إحراز تقدم في الساعات والأيام المقبلة وصولا لوقف دائم لإطلاق النار
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