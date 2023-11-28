الدفعة الخامسة من التبادل ... الافراج عن 30 اسيرا فلسطينيا وحماس تسلم الصليب الاحمر 12 اسرائيليا وكلباً

الدفعة الخامسة من التبادل ... الافراج عن 30 اسيرا فلسطينيا وحماس تسلم الصليب الاحمر 12 اسرائيليا وكلبا

في اليوم الخامس من الهدنة المؤقتة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم سراح 30 أسيرا فلسطينياً .

فقد غادرت سجن عوفر حافلة الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم ووصلت إلى بلدة بيتونيا في الضفة الغربية.

لحظة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة الخامسة بصفقة التبادل pic.twitter.com/jg0FtYdqw5 — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 28, 2023

في المقابل تسلم الصليب الأحمر دفعة جديدة من الأسرى الاسرائيليين الذين أفرجت عنهم حركة حماس وقد توجهوا من معبر رفح في جنوب قطاع غزة إلى الكيان الاسرائيلي .

وتمت عملية تسليم الاسرى الاسرائيليين بحضور عسكري مشترك من كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

مشاهد من تسليم كتائب القسام وسرايا القدس للدفعة الخامسة من المحتجزين الاسرائيليين في قطاع #غزة pic.twitter.com/Vj9xYDhfff — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 28, 2023

وكان اللافت اليوم أطلاق سراح كلب كان بحوزة فتاة اسرائيلية تم الافراج عنها ضمن الدفعة الخامسة .

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "قمنا بتسهيل عملية إطلاق سراح ونقل 12 رهينة في غزة بنجاح".