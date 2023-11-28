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عربي و دولي

الدفعة الخامسة من التبادل ... الافراج عن 30 اسيرا فلسطينيا وحماس تسلم الصليب الاحمر 12 اسرائيليا وكلباً

2023-11-28 | 15:27
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الدفعة الخامسة من التبادل ... الافراج عن 30 اسيرا فلسطينيا وحماس تسلم الصليب الاحمر 12 اسرائيليا وكلباً
الدفعة الخامسة من التبادل ... الافراج عن 30 اسيرا فلسطينيا وحماس تسلم الصليب الاحمر 12 اسرائيليا وكلباً

الدفعة الخامسة من التبادل ... الافراج عن 30 اسيرا فلسطينيا وحماس تسلم الصليب الاحمر 12 اسرائيليا وكلبا

في اليوم الخامس من الهدنة المؤقتة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم  سراح 30 أسيرا فلسطينياً .
فقد غادرت سجن عوفر حافلة الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم ووصلت إلى بلدة بيتونيا في الضفة الغربية.
 
في المقابل تسلم الصليب الأحمر دفعة جديدة من الأسرى الاسرائيليين الذين أفرجت عنهم حركة حماس وقد توجهوا من معبر رفح في جنوب قطاع غزة إلى الكيان الاسرائيلي .
وتمت عملية تسليم الاسرى الاسرائيليين بحضور عسكري مشترك من كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
 
 
وكان اللافت اليوم أطلاق سراح كلب كان بحوزة فتاة اسرائيلية تم الافراج عنها ضمن الدفعة الخامسة .
 
 
 
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "قمنا بتسهيل عملية إطلاق سراح ونقل 12 رهينة في غزة بنجاح".
وأفادت الخارجية القطرية بأن المفرج عنهم من غزة اليوم قاصر و9 نساء تحمل إحداهن الجنسية النمساوية واثنتين من الأرجنتين وفلبينية وتم تسلميهم للصليب الأحمر.
 
 
 
الدفعة الخامسة من التبادل ... الافراج عن 30 اسيرا فلسطينيا وحماس تسلم الصليب الاحمر 12 اسرائيليا وكلباً

عربي و دولي

حماس

هدنة

الاحتلال

اسرى

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