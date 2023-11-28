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عربي و دولي

البحرية الإيرانية تنشر فيديو لرصد الإسطول البحري الاميركي في مياه الخليج وحاملة الطائرات أيزنهاور بـ"المسيرات"

2023-11-28 | 16:14
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البحرية الإيرانية تنشر فيديو لرصد الإسطول البحري الاميركي في مياه الخليج وحاملة الطائرات أيزنهاور بـ&quot;المسيرات&quot;
البحرية الإيرانية تنشر فيديو لرصد الإسطول البحري الاميركي في مياه الخليج وحاملة الطائرات أيزنهاور بـ"المسيرات"

البحرية الإيرانية تنشر فيديو لرصد الإسطول البحري الاميركي في مياه الخليج وحاملة الطائرات أيزنهاور بـ"المسيرات"

بثت البحرية الإيرانية مقطع فيديو يظهر رصد الأسطول الأميركي بالطائرات المسيرة قبل دخوله مياه الخليج.
 
وقالت القيادة الأميركية، أن حاملة الطائرات أيزنهاور ستقوم بدوريات لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية مع دعم متطلبات القيادة المركزية الأميركية في جميع أنحاء المنطقة. فيما حذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة من ترك جميع الطائرات على متن حاملة الطائرات أثناء مرورها
 
بثت البحرية الإيرانية اليوم مقطع فيديو يظهر فيه رصد الأسطول الأميركي المكون من حاملة الطائرات ايزنهاور والطراد CG56 الفلبيني والمدمرة DDG107 Gravely والمدمرة DDG63 Stettem والفرقاطة الفرنسية D-653 Longdong من قبل أنظمة الاستخبارات غير المأهولة والمأهولة التابعة للبحرية قبل دخولها… pic.twitter.com/eeVHZ2UgKj
البحرية الإيرانية تنشر فيديو لرصد الإسطول البحري الاميركي في مياه الخليج وحاملة الطائرات أيزنهاور بـ"المسيرات"

عربي و دولي

البحرية الايرانية

ايزنهاور

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