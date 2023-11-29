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وسط إشتباكات وإستهداف لآليات العدو.. الإحتلال يعلن جنين منطقة عسكرية ويقتحم عدة مدن بالضفة

2023-11-29 | 01:22
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وسط إشتباكات وإستهداف لآليات العدو.. الإحتلال يعلن جنين منطقة عسكرية ويقتحم عدة مدن بالضفة
وسط إشتباكات وإستهداف لآليات العدو.. الإحتلال يعلن جنين منطقة عسكرية ويقتحم عدة مدن بالضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين منطقة عسكرية مغلقة، وذلك بعد اقتحامه المدينة، حيث تخلل الاقتحام مواجهات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين في مدينة جنين ومحيط مخيمها.
وذكر مراسل قناة "الجزيرة" أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين، وسط انتشار لقناصتها على أسطح عدد من المباني وإطلاق صفارات الإنذار في المخيم والمدينة".

كما طوقت قوات الاحتلال أحد المنازل وسط تحليق للمسيرات في سماء المدينة، وأفاد مراسل "الجزيرة" بإصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال التي تحاصر مستشفيي جنين وابن سينا.
وذكر مراسل "الجزيرة" أن "قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان واحتجزتهم في إحدى البنايات في محيط مخيم جنين".
كما تسمع أصوات انفجارات قوية ومتتالية في المخيم وحارة الدمج في محيطه، وتواترت أنباء عن استهداف قوات الاحتلال عدة منازل بإطلاق الصواريخ عن طريق المسيرات.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) قد ذكرت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت المدينة من عدة محاور ودهمت عدة أحياء ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من جميع الجهات.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو تظهر مركبات عسكرية إسرائيلية وتُسمع في أخرى أصوات إطلاق نار.
وبحسب بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، احتجز الجيش الإسرائيلي أحد طواقم الإسعاف التابع للجمعية أمام مستشفى جنين الحكومي، ومنع نقل مصاب بالرصاص الحي في القدم إلى المستشفى، وأضافت الجمعية أن جيش الاحتلال اعتقل لاحقا المصاب من داخل سيارة الإسعاف على مدخل المستشفى.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من الضفة الغربية تركزت في مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، وبلدة العيساوية في القدس المحتلة حيث اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه السكان.
بالإضافة إلى اقتحام قريتي يتما وبيت فوريك في مدينة نابلس، وعرابة جنوب جنين، حيث دهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين خلال عمليات الاقتحام بهدف اعتقال من تصفهم بالمطلوبين.
كما وقال مراسل "الجزيرة" إن "زوارق حربية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الأربعاء بعدد من القذائف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة".
يأتي ذلك تزامنا مع اليوم السادس والأخير من الهدنة التي تم تمدديها قبل يومين، بين "إسرائيل" وحركة حماس.
 
وسط إشتباكات وإستهداف لآليات العدو.. الإحتلال يعلن جنين منطقة عسكرية ويقتحم عدة مدن بالضفة

عربي و دولي

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