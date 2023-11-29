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عربي و دولي

ماسك يرد على دعوة حماس لزيارة قطاع غزة

2023-11-29 | 02:06
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ماسك يرد على دعوة حماس لزيارة قطاع غزة
ماسك يرد على دعوة حماس لزيارة قطاع غزة


رد رجل الأعمال الأميركي والملياردر إيلون ماسك، على طلب وجهته حركة "حماس" الفلسطينية له لزيارة قطاع غزة.

ورفض ماسك الزيارة في رده على منشور لرجل الأعمال والتر بلومبرغ على موقع "إكس" ذكر فيه أن حماس دعت ماسك لزيارة قطاع غزة.
وقال ماسك في رده على المنشور: "يبدو أن الوضع خطير هناك بعض الشيء الآن".
وأضاف ماسك: "لكنني على ثقة بأن غزة مزدهرة على المدى الطويل ستكون أمرا جيدا لجميع الأطراف"، على حد تعبيره.
وكان ممثل حركة "حماس" في لبنان أسامة حمدان، قد دعا، أمس الثلاثاء، إيلون ماسك إلى زيارة قطاع غزة.
وقال حمدان في مؤتمر صحافي عقد في بيروت: "ندعو السيد إيلون ماسك الذي زار الاحتلال لزيارة قطاع غزة للاطلاع على حجم المجازر والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا، التزاما بمعايير الموضوعية والمصداقية، وابتعادا عن سياسة الانحياز والمعايير المزدوجة في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه المشروعة".
ماسك يرد على دعوة حماس لزيارة قطاع غزة

عربي و دولي

قطاع غزة

حماس

إيلون ماسك

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