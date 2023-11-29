حكومة الإحتلال تقدم بياناً بشأن أسراها في غزة

قال المتحدث بإسم حكومة الإحتلال "ملتزمون باستعادة جميع الرهائن والمفقودين"، موضحاً أن "86 رهينة تم حتى الآن إطلاق سراحهم بينهم 66 إسرائيليا".

وأضاف: "جهزنا قائمة من 50 سجينا فلسطينيا للإفراج عنهم، وسنواصل الضغط العسكري على حماس للإفراج عن مزيد من الرهائن عندما تتوقف عن ذلك".

وأكد أن "161 شخصا لا يزالون رهائن في غزة"، مشيراً الى أن "حماس تمنع وصول الصليب الأحمر إلى الرهائن".

وشدّد المتحدث بإسم حكومة الإحتلال على أنه "أبلغنا أمس عائلات 3 جنود بمقتلهم"، مضيفاً أن "التواصل مع حماس يتم بوساطة قطرية وبمشاركة الولايات المتحدة".