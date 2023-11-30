بريطانيا ترسل المدمرة البحرية "دايموند" لتعزيز تواجدها بالشرق الأوسط

وأصدرت وزارة الدفاع بيانا أوضحت فيه أن تلك الخطوة تأتي كدليل قوي على التزام المملكة المتحدة بالأمن الإقليمي، حيث ستعمل المدمرة على تعزيز الوجود البحري للمملكة المتحدة في الخليج والعمل على "ردع التصعيد من جانب الجهات الخبيثة والمعادية التي تسعى إلى تعطيل الأمن البحري"، على حد تعبير البيان.

كما أضاف البيان أنه من المنتظر أن تضمن المدمرة حرية الملاحة في المنطقة وتأمين السفن التجارية وضمان التدفق الآمن للتجارة، حيث ستنضم إلى سفينة "لانكاستر"، التي تم إرسالها إلى المنطقة العام الماضي، بالإضافة إلى ثلاثة صائدي ألغام وسفينة دعم تابعة للأسطول الملكي.