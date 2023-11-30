"حكومة العدو لم تأبه لسلامة أسراها المحتجزين" .. الاعلان عن مقتل 3 محتجزين لدى كتائب المجاهدين

بيان توضيحي صادر عن كتائب المجاهدين:في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة ضد شعبنا في قطاع غزة والاستهداف والقصف المكثف الذي طال كل ركن في القطاع منذ بداية العدوان الصهيوني واتباع سياسة الأرض المحروقة ، حيث لم تأبه حكومة العدو لسلامة أسراها المحتجزين لدى مجموعات المقاومة بل تعمدت القصف للتخلص من الأثمان المترتبة على صفقة التبادل ..لذا فإن كتائب المجاهدين تعلن عن مقتل المحتجزين الثلاثة لديها :- شيري سلفرمان بيباس- كفير بيباس- أرئيل بيباسحيث تم استهداف المحتجزين من قبل الصواريخ الصهيونية مما أدى إلى مقتل افراد العائلة في وقت سابق بالإضافة إلى استشهاد المجموعة الآسرة ، وقد بينّا في بيان سابق انقطاع الاتصال مع إحدى مجموعاتنا المجاهدة المكلفة بتأمين الأسرى الصهاينة المحتجزين لديها ..لذا فإننا نحمل حكومة العدو الفاشية المسئولية الكاملة عن مقتل هذه العائلة بسبب عنجهيته وتعمده القصف الوحشي الإجرامي على شعبنا ، بالإضافة إلى مماطلته في دفع الثمن المستحق لتحرير أسراه.