القسام تسلم الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين
قال مراسل قناة "الجزيرة" إن "كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سلمت الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين، وسط مدينة غزة، في حين أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تسليم المحتجزتين إلى الصليب الأحمر".
وأشار إلى أن "المتوقع أن يتسلم الصليب الأحمر خلال ساعات مزيدا ممن سماهم الرهائن الإسرائيليين".
وأفاد مراسل "الجزيرة" بأن "قائمة أسماء الدفعة السابعة من صفقة التبادل تضم 30 أسيراً فلسطينياً من بينهم 8 أسيرات و22 طفلاً".
كما قالت حركة حماس إن "الدفعة السابعة من الأسرى تضم أسماء 8 أسيرات كلهن من مناطق داخل الخط الأخضر".