القسام تسلم الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين

قال مراسل قناة "الجزيرة" إن "كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سلمت الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين، وسط مدينة غزة، في حين أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تسليم المحتجزتين إلى الصليب الأحمر".