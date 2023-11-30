عباس يؤكد لبلينكن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بغزة
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، ضرورة "تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل"، مجدداً رفضه "التهجير القسري للفلسطينيين سواء في القطاع أو الضفة الغربية بما فيها القدس".
وطالب عباس، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بإلزام حكومة الاحتلال بـ "الوقف الفوري للإجراءات والانتهاكات بحق الأسرى، إلى جانب تسليمه بلينكن ملفا كاملا عن جرائم الاحتلال في غزة والضفة بما فيها القدس"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".