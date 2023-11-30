عباس يؤكد لبلينكن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بغزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، ضرورة "تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل"، مجدداً رفضه "التهجير القسري للفلسطينيين سواء في القطاع أو الضفة الغربية بما فيها القدس".