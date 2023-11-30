حركة حماس: الدفعة السابعة من الأسرى تضم أسماء 8 أسيرات كلهن من مناطق داخل الخط الأخضر

بلينكن: ناقشت خطوات عملية لتحقيق السلام الدائم ولدي محادثات مع الجانب الفلسطيني من أجل ذلك والجانب الإسرائيلي أعرب عن موافقته على حماية المدنيين وإستمرار المساعدات قبل بدء أي هجوم في جنوب غزة