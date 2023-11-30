إعلان قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بالدفعة السابعة



أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن قائمة الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم الخميس، وذلك عقب الاتفاق مع الإحتلال على تمديد الهدنة لمدة يوم واحد.