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عربي و دولي

إنعقاد فعاليات مؤتمر "كوب 28" للمناخ في دبي

2023-11-30 | 11:28
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إنعقاد فعاليات مؤتمر &quot;كوب 28&quot; للمناخ في دبي
إنعقاد فعاليات مؤتمر "كوب 28" للمناخ في دبي

إنطلقت فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" في دبي، اليوم الخميس، والذي يفترض أن يدفع الدول إلى تسريع وتيرة الانتقال للطاقات النظيفة.

وتسلم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر "كوب 28"، سلطان بن أحمد الجابر، من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رئاسة مؤتمر المناخ.
وقال شكري في كلمة خلال تسليم رئاسة المؤتمر إلى الجابر: "فخورون بتسليم رئاسة مؤتمر الأطراف إلى الإمارات، ونثق في قدرتها على تحقيق أهداف المؤتمر".
بدوره، قال سلطان الجابر، بعد اعتماد قرار تشغيل الصندوق الذي أُقرّ إنشاؤه في "كوب27": "أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا".
في السياق نفسه، كتب، محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على منصة "إكس": "نرحب في دولة الإمارات بأكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة رؤساء دول وقادة حكومات ووزراء ومسؤولو شركات ومنظمات دولية وأكاديميون وإعلاميون". 
إنعقاد فعاليات مؤتمر "كوب 28" للمناخ في دبي

عربي و دولي

مؤتمر "كوب 28" للمناخ

دبي

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