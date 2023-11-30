كتيبة جنين في سرايا القدس تنعى قائديها محمد الزبيدي ووسام حنون

صدر عن كتيبة جنين في سرايا القدس:





"يا جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم يا كل فلسطين من غزة حتى جنين

هذا يوم للحزن كبير.. هذا يوم للثأر كبير ، هذا يوم الانتقام. ليسقط اليوم سلامهم المدنس والموهوم ولترتفع رايات الثأر والانتقام

الحمد لله الذي أعزنا بالجهاد وأذلنا بالقعود عنه الحمد لله الذي فتح أبواب الجنة للمجاهدين، وجعل النار مثوى المنافقين والمتخلفين. الحمد لله الذي شرفنا بالانتساب لهذا الركب الطاهر، ركب الأنبياء والرسل ركب المجاهدين الأخيار الحمد لله الذي جعل لنا في كل عمل صالح نعمله سبيلاً إلى الجنة ، وجعل لنا في نكبات الدنيا الفانية خيراً وثواباً لدن وجهه الكريم ، تودع اليوم كتيبتكم المظفرة قادة أركان المقاومة ورأس حربتها الأخوة القادة المجاهدين

الشهيد القائد البطل : محمد جمال الزبيدي "النش"

الشهيد القائد البطل : وسام اياد حنون "ابو وطن"

كما نزُف إليكم شبلين من أبطال شعبنا الصامد

الشهيد البطل : آدم الغول (9 أعوام)

الشهيد البطل : باسل ابو الوفا ( 15 عام)

وفي وداعنا لشهدائنا القادة نأكد على ما

يلي:

- أننا في حضرة دمائهم الطاهرة نجدد العهد والبيعة لمواصلة طريق الجهاد نحو النصر أوالإستشهاد

- إن قتلهم لقادتنا ومجاهدينا لن يزيدنا الا قوة واصراراً

- نطمئن أهالينا وكل أحرار شعبنا أن كتيبة جنين ومجاهدوها ما زالت وما زالوا بفضل الله بألف خير وسيلقى هذا المحتل المجرم ما يستحقه عند كل استهداف أو إقتحام

وإلى الاسرائيلي المجرم، الذي يدفع بكل جبروته وآلياته من سلاح الجو والأرض محاولاً كسر ارادة مقاومتنا والقضاء عليها، إننا ننتظرك ونعد لك العدة وأن إغتيالك لقادة اركان المقاومة في المخيم سيقابل بالثأر والنار وأن ما ينتظرك خارج المخيم أضعاف ما قد جهزناه بالداخل".