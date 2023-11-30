إنقسام في إدارة بايدن بسبب الحـر ب

نقلت قناة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين، أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تواجه معارضة داخلية متصاعدة بسبب دعمها للهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة".

وأضافت القناة أن "نطاق المعارضة داخل إدارة بايدن بسبب الحرب في غزة استثنائي ولم يحدث في إدارات سابقة"، مؤكدة أنه "يسود اعتقاد لدى موظفي وزارة الخارجية بأن مساعدة أميركا لإسرائيل يجب إخضاعها لقيود".

بدوره، أكد مسؤول بالخارجية الأميركية أن "رسائل دبلوماسيينا بالشرق الأوسط تحذر من أن سمعتنا تتضرر بشدة بسبب نهجنا الداعم لإسرائيل".