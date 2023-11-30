بلينكن: الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق أهداف الهدنة ونحن نتعاون مع قطر ومصر و"إسرائيل" من أجل ذلك وتركيزنا الرئيسي على التعاون مع شركائنا لتمديدها