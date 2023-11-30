المقاومة الإسلامية في العراق: مستعدون لتصعيد العمليات العسكرية داخل العراق وخارجه

صدر عن المقاومة الإسلامية في العراق البيان التالي:

"إن ما تعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر صهيونية، وإبادة جماعية وحشية، لا تخرج من دائرة حرب تديرها أميركا ضد أبناء غزة وجنوب لبنان.

وإذ تؤكد المقاومة الإسلامية في العراق إنها لن تترك أهلها في هذه الحرب يواجهون طواغيت العالم وحدهم، فإنها تعلن استعدادها وجهوزيتها، لتصعيد العمليات العسكرية داخل العراق وخارجه، إذا ما أصر العدو الأمريكي على استمرار آلة القتل الصهيونية، سواء في غزة الصمود أم في جنوب لبنان الإباء".

