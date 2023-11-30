الخارجية القطرية: سيفرج عن 30 فلسطينياً مقابل إطلاق 10 أسرى بغزة حسب التزامات اليوم السابع من الهدنة

المتحدث باسم الخارجية القطرية: سيتم الإفراج اليوم عن 30 مدنيا فلسطينيا مقابل 10 محتجزين إسرائيليين في غزة والمفرج عنهم من غزة قاصرة و9 نساء إحداهن نمساوية و 2 من الأرجنتين وفلبينية