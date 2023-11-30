مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية: حركة حماس مستعدة لتمديد الهدنة

أكد مصدر مقرب من حماس لوكالة الصحافة الفرنسية ، الخميس، استعداد الحركة لتمديد الهدنة مع "إسرائيل"، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الخامسة بتوقيت غرينيتش فجر الجمعة.