قناة 12 العبرية: خلال الليل جرت مفاوضات لتمديد الهدنة في غزة لكن في النهاية لم تتوصل الأطراف إلى حل

قناة 12 العبرية: خلال الليل جرت مفاوضات لتمديد الهدنة في غزة لكن في النهاية لم تتوصل الأطراف إلى حل