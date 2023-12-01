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انتهاء الهدنة في غزة و الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع

2023-12-01 | 01:16
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انتهاء الهدنة في غزة و الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع
انتهاء الهدنة في غزة و الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع

انتهاء الهدنة في غزة و الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم استئناف القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة بين الطرفين والتي استمرت سبعة ايام.

وقالت قناة 12 العبرية انه "خلال الليل جرت مفاوضات لتمديد الهدنة في غزة لكن في النهاية لم تتوصل الأطراف إلى حل".

وفي السياق نقلت وكالة رويترز عن جيش الإحتلال زعمه صباح اليوم إن "نظام دفاعه الجوي اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة، قبيل انتهاء الهدنة مع حركة حماس".

وافادت وسائل اعلام العدو انه طلب من المستوطنين في غلاف غزة البقاء قرب الملاجئ وصفارات الانذار تدوي في سديروت وحوليت وصوفا و نير اسحاق.

بدوره قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على جنوب القطاع، واستهدفت غارة للاحتلال شمال غرب القطاع، بينما استهدف قصف مدفعي مناطق متفرقة في مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال اهدافا شرقي المحافظة الوسطى وخان يونس جنوبي قطاع غزة، وتدور اشتباكات في أكثر من محور بمدينة غزة وشمالي القطاع المحاصر.

كما شن طيران الإحتلال غارة قرب مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقصف منزلا في مخيم يبنا وسط رفح.

وافيد عن سقوط  شهيدين وعدد من المصابين في قصف للاحتلال استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع فيما  سقط عدد من الشهداء والجرحى في غارات استهدفت منازل مأهولة في قطاع غزة

كما استشهد 4 فلسطينيين واصيب آخرون إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلا وسط رفح جنوبي قطاع غزة، كما قصف الاحتلال مسجدا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

انتهاء الهدنة في غزة و الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع

عربي و دولي

غزة

هدنة

احتلال

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Aljadeed
بالفيديو - شهداء وإصابات بعد قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة قنديل في مخيم المغازي وسط #غزة
قناة 12 العبرية: خلال الليل جرت مفاوضات لتمديد الهدنة في غزة لكن في النهاية لم تتوصل الأطراف إلى حل

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