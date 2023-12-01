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الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 71 بعد استشهاد المصور الصحفي عبد الله درويش من قناة الأقصى الفضائية
2023-12-01 | 02:20
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الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 71 بعد استشهاد المصور الصحفي عبد الله درويش من قناة الأقصى الفضائية
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