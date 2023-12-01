الخارجية القطرية: المفاوضات لا تزال مستمرة لاستئناف الهدنة ونأسف لاستئناف العدوان الاسرائيلي على القطاع

أعربت قطر عن أسفها الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة إثر انتهاء الهدنة، مشيرة إلى أن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مستمرة بهدف العودة للهدنة وسنفعل ما يلزم للتهدئة.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في في بيان أن مواصلة قصف غزة تعقد جهود الوساطة وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

كما أدانت الخارجية القطرية استهداف المدنيين والعقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري لمواطني قطاع غزة المحاصرين.

بيان| قطر تعرب عن أسفها الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة إثر انتهاء الهدنة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/sq02u82NtF