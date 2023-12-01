الإمارات تعلن في " COP28" إنشاء صندوق بـ30 مليار دولار للحلول المناخية عالمياً

أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الصندوق يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول 2030.

وقال الشيخ محمد في كلمة له في اليوم الثاني من قمة المناخ (كوب 28) في دبي "يواجه العالم تحديات عديدة، من أهمها تغير المناخ، الذي أثر على مناحي الحياة.. نعمل على تسريع النمو المستدام".

وأكد رئيس دولة الإمارات أن بلاده تتمتع بسجل حافل في العمل المناخي، قائلا "لقد قمنا على مدى العقود الماضية ببناء قدرات في الطاقة المتجددة، ووضعنا مسارا وطنيا للوصول إلى الحياد المناخي عام 2050"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

أضاف "التزامنا بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول 2030... عندما التزمنا باستضافة كوب 28، التزمنا أيضا بجمع العالم لكي نتحد ونعمل وننجز".

وقال إن نقص التمويل كان دائما "من أكبر العوائق أمام تقدم العمل المناخي العالمي".