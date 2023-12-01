الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
03:22
في تركيا ... لاجئان ينتحلان صفة أمنية ليسرقا تاجر مجوهرات
02:44
رونالدو يواجه دعوى قضائية أميركية .. فهل يضطر لدفع مليار دولار كتعويض؟
02:22
ضبط "تشكيل عصابي" في مصر... بالذكاء الاصطناعي
15:12
بالفيديو - مهندس صيني يبتكر "مضاداً" مع رادار لصيد البعوض
2023-11-30
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: إرتفاع درجة حرارة العالم 1.4 درجة مئوية في 2023
عربي و دولي
"العربية" عن قيادي في حماس: جاهزون لعملية تبادل على مراحل وكذلك جاهزون لصفقة الكل مقابل الكل
2023-12-01 | 06:24
A-
A+
"العربية" عن قيادي في حماس: جاهزون لعملية تبادل على مراحل وكذلك جاهزون لصفقة الكل مقابل الكل
مقالات ذات صلة
"الجزيرة" عن مصدر في حركة حماس لوكالة "شينخوا" الصينية : قطر تتوسط لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع "إسرائيل" وقيادي بالحركة أبلغ قطر عدم ممانعة حماس لصفقة تبادل تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات
مستشار نتنياهو لـ "CNN": جاهزون لكل الاحتمالات ومستعدون لتمديد الهدنة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح رهائن
رئيس حماس بغزة يحيى السنوار: جاهزون فورا لصفقة للإفراج عن جميع أسرانا لدى الاحتلال مقابل جميع الأسرى لدينا
"العربية" عن قيادي في حماس: جاهزون لعملية تبادل على مراحل وكذلك جاهزون لصفقة الكل مقابل الكل
عربي و دولي
قيادي
حماس:
جاهزون
لعملية
تبادل
مراحل
وكذلك
جاهزون
لصفقة
مقابل
العودة الى الأعلى
فايننشال تايمز عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير: الهجوم البري على جنوب غزة سيتم بالتوازي مع العمليات في الشمال
نادي الأسير الفلسطيني: إسرائيل أفرجت عن 240 أسيرا واعتقلت 260 خلال أسبوع الهدنة
اقرأ ايضا في عربي و دولي
13:05
كتائب القسام: قصفنا "تل أبيب" مجدداً رداً على مجازر الإحتلال بحق المدنيين
13:05
كتائب القسام: قصفنا "تل أبيب" مجدداً رداً على مجازر الإحتلال بحق المدنيين
13:01
هيئة بث العدو عن مصادر مطلعة: نتنياهو أبلغ بلينكن أن "إسرائيل" ستتولى المراقبة الأمنية في قطاع غزة
13:01
هيئة بث العدو عن مصادر مطلعة: نتنياهو أبلغ بلينكن أن "إسرائيل" ستتولى المراقبة الأمنية في قطاع غزة
12:54
هيئة بث العدو عن مصادر مطلعة: نتنياهو أبلغ بلينكن عزمه إقامة منطقة أمنية عميقة داخل قطاع غزة بعد الحرب
12:54
هيئة بث العدو عن مصادر مطلعة: نتنياهو أبلغ بلينكن عزمه إقامة منطقة أمنية عميقة داخل قطاع غزة بعد الحرب
يحدث الآن
محليات
13:11
معلومات الجديد: سليم طرح خلال اللقاء تعيينَ قائدٍ للجيش وملءِ الشواغر في المؤسسةِ العسكرية ذاكراً العميد طوني قهوجي من بينِ عدةِ أسماء
محليات
13:10
معلومات الجديد: وزير الدفاع فنّد خلال لقائه الراعي الذي دام 50 دقيقة مواد قانون الدفاع التي لا تجيز التمديد شارحاً المعوقات القانونية كلها
محليات
13:09
معلومات الجديد: البطريرك الراعي أكد خلال لقائه وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم على ضرورة عدم كسر الجيش وإدخاله في المعارك الشخصية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-11-30
وزير المال يوسف الخليل لـ "الجديد": النقاش تقدّم جدا وسيكون هناك موازنة لل ٢٠٢٤ مع بداية العام الجديد
2023-11-29
مسؤول بالبنتاغون للجزيرة: سفينة حربية أميركية أسقطت مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن
10:04
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في أسدود
2023-11-29
لودريان يلتقي ميقاتي في السراي الحكومي
2023-11-30
ناسا تنشر صورة "مذهلة" لأفق المريخ الساحر بعد أشهر من التنسيق...
10:22
مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي يستهدف منزلاً في بلدة حولا الجنوبية
بالفيديو
بالفيديو
12:59
نشرة الطقس المسائية 01-12-2023
12:55
مقدمة النشرة المسائية 01-12-2023
06:05
بيار بو عاصي : لا يجوز ان نعين قائد جيش بغياب رئيس الجمهورية كما لا يمكن التلاعب بقيادة الجيش في ظل الوضع المتفجر في الجنوب
06:02
ادي معلوف : نحن مع تطبيق الـ1701 لكن تطبيقه ليس فقط من جانب لبنان
05:27
وزير الدفاع من بكركي: التعيين في موقع قيادة الجيش لا ينتقص من دور رئيس الجمهورية العتيد
03:38
المصريون المقيمون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية... لمتابعة الاجواء مباشرة من السفارة المصرية في بيروت :
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
13:48
"قتلت طائرات الإحتلال زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل".. بالفيديو - القسام تنشر رسالة الأسير يردن بيباس لنتنياهو
عربي و دولي
13:48
"قتلت طائرات الإحتلال زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل".. بالفيديو - القسام تنشر رسالة الأسير يردن بيباس لنتنياهو
محليات
01:43
"الأخبار": قصة لقاء الدقائق الساخنة بين الموفد الفرنسي ورئيس التيار ... باسيل للودريان: تدعوننا الى مخالفة القانون والدستور ؟
محليات
01:43
"الأخبار": قصة لقاء الدقائق الساخنة بين الموفد الفرنسي ورئيس التيار ... باسيل للودريان: تدعوننا الى مخالفة القانون والدستور ؟
محليات
02:35
"الانباء الكويتية ": إفشال مخطط إرهــ ابي لاقتحام قصر العدل في بيروت
محليات
02:35
"الانباء الكويتية ": إفشال مخطط إرهــ ابي لاقتحام قصر العدل في بيروت
منوعات
15:12
بالفيديو - مهندس صيني يبتكر "مضاداً" مع رادار لصيد البعوض
منوعات
15:12
بالفيديو - مهندس صيني يبتكر "مضاداً" مع رادار لصيد البعوض
عربي و دولي
13:29
"ستشمل أهدافاً غير متوقعة في البر أو البحر".. بالفيديو - القوات المسلحة اليمنية: لن نتردد في توسيع العمليات العسكرية ضد الكيان
عربي و دولي
13:29
"ستشمل أهدافاً غير متوقعة في البر أو البحر".. بالفيديو - القوات المسلحة اليمنية: لن نتردد في توسيع العمليات العسكرية ضد الكيان
محليات
10:27
مراسل الجديد: إستشهاد سيدة ونجلها في بلدة حولا بعد إصابة منزلهما بقذيفة إسرائيلية
محليات
10:27
مراسل الجديد: إستشهاد سيدة ونجلها في بلدة حولا بعد إصابة منزلهما بقذيفة إسرائيلية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023