وزيرة خارجية فرنسا للعربية: الوضع بين لبنان وإسرائيل أخطر مما كان عام 2006

وزيرة خارجية أوروبا كاترين كولونا: الوضع مقلق وخطير .. نحن هنا لنذكر بعلاقتنا ودعمنا للبنان ولنقول أنه من عير المسموح لاي طرف او فريق ان ينزلق الى الحرب او الى ما يحصل في غزة