أردوغان: لا يمكن تبرير مقتل 16 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء في غزة وتجب محاكمة إسرائيل أمام المحاكم الدولية

مدير مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت رامي الريس لـ #هنا_بيروت: الغطاء الأميركي لإسرائيل لم يسقط ولكن هل يمكن للرئيس الأميركي ان يُبقي على هذا الغطاء الى ما لا نهاية؟