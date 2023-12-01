بالفيديو - #سرايا_القدس تنشر مشاهد لطائرة "سكاي لارك" التي أسقطتها في سماء المنطقة الوسطى pic.twitter.com/VEnkbcDSeI
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 1, 2023
بالفيديو - #سرايا_القدس تنشر مشاهد لطائرة "سكاي لارك" التي أسقطتها في سماء المنطقة الوسطى pic.twitter.com/VEnkbcDSeI
بالفيديو - كتائب القسام تستهدف تحشدات لآليات العدو شمال المنطقة الوسطى بـ 3 طائرات مسيرة من طراز "الزواري الإنتحارية"
أنهى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بناء على طلب من السودان، مهام بعثة الأمم المتحدة السياسية في هذا البلد، الذي يشهد حربا متواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.