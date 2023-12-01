بالفيديو - سرايا القدس تنشر مشاهد لطائرة "سكاي لارك" التي أسقطتها في سماء المنطقة الوسطى

أنهى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بناء على طلب من السودان، مهام بعثة الأمم المتحدة السياسية في هذا البلد، الذي يشهد حربا متواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.