الإستعلامات المصرية تعلّق على الأنباء عن قصـ ـ ــف معبر رفح

نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، مساء الجمعة، وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح، مؤكدا أن بلاده تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة الإنسانية في غزة.