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عربي و دولي

الإستعلامات المصرية تعلّق على الأنباء عن قصـ ـ ــف معبر رفح

2023-12-01 | 13:54
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الإستعلامات المصرية تعلّق على الأنباء عن قصـ ـ ــف معبر رفح
الإستعلامات المصرية تعلّق على الأنباء عن قصـ ـ ــف معبر رفح

نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، مساء الجمعة، وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح، مؤكدا أن بلاده تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة الإنسانية في غزة.

وقال ضياء رشوان في بيان نشر على الموقع الرسمي لهيئة الاستعلامات المصرية إنه ينفي "نفيا تاما صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى الجانب المصري من معبر رفح".
وطالب الجميع في الظروف الدقيقة الحالية، الالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد.
الإستعلامات المصرية تعلّق على الأنباء عن قصـ ـ ــف معبر رفح

عربي و دولي

معبر رفح

مصر

غزة

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مجلس الأمن الدولي ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان
16:07

مجلس الأمن الدولي ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان

أنهى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بناء على طلب من السودان، مهام بعثة الأمم المتحدة السياسية في هذا البلد، الذي يشهد حربا متواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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