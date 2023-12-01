رويترز: "إسرائيل" تعد خطة لإقامة منطقة عازلة بالقطاع

نقلت "رويترز" عن مستشار رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل تعد خطة تفصيلية لإقامة منطقة عازلة في قطاع غزة".

وقالت إن "الخطة مكونة من 3 مستويات وهي تختص بمرحلة ما بعد حركة حماس، وإن مستويات الخطة تشمل تدمير حماس ونزع السلاح من غزة وإنهاء التطرف".

ونقلت "رويترز" عن "مسؤول إسرائيلي" أنه "ليس واضحا عمق المنطقة العازلة التي تخطط إسرائيل لإقامتها في القطاع"، وأضافت أنها "قد تصل إلى كيلو متر أو 2 أو مئات الأمتار داخل غزة".

وفي هذا السياق، نقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي "معارضة واشنطن أي خطة من شأنها تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية".