التشيك تعلن نيتها عدم إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف

أفادت وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، بأن بلادها لن تتمكن من إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وكتبت على منصة "إكس": "لقد أرسلنا ما في وسعنا إلى أوكرانيا، وحتى لا يشكل ذلك تهديداً للقدرة الدفاعية لجمهورية التشيك، لا نستطيع إرسال المزيد من البضائع من مستودعاتنا إلى أوكرانيا".

وأشارت تشيرنوخوفا إلى أن المعدات العسكرية التي تم نقلها إلى كييف تم تقييمها من قبل الجيش التشيكي على أنها لم يطالب بها أحد، وفي الوقت نفسه، تحتفظ البلاد بفرصة مساعدة أوكرانيا من خلال تدريب الجيش.



