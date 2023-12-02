اليوم الـ57 من العدوان على غزة... مئات الشهداء والجرحى وزوارق الاحتلال تكثف قصفها لوسط وجنوب القطاع

يتواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ57 من بدء الحرب على القطاع .

فقد واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته لليوم الثاني على التوالي بعد انتهاء الهدنة التي دامت اسبوعاً ، اذ شن العدو غارات استهدفت انحاء متفرقة من القطاع ما ادى الى استشهاد نحو مئتي فلسطيني بينهم اطفال ونساء واصابة المئات .

تغطية صحفية: " لقطات تظهر حجم الدمار الكبير في المنازل جراء قصف الاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، صباح اليوم". pic.twitter.com/H0nKZEWqAY — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) December 2, 2023

وفي السياق فقد تركزت الغارات وعمليات القصف التي شاركت زوارق الاحتلال وسط وجنوب القطاع لا سيما خان يونس ، حيث شن طيران الاحتلال فجر اليوم عشرات الغارات استهدفت بلدة القرارة شمال خانيونس وقد سقطت عشرات الصواريخ بشكل متزامن في البلدة بمعدل أكثر من 50 غارة في 5 دقائق فقط.

تصاعد الدخان من مبنى شرقي خانيونس بعد استهدافه من قبل جيش الاحتلال جنوب قطاع #غزة pic.twitter.com/uxNUKVb0Mz — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 2, 2023

كما استهدف الطيران الحربي المعادي مسجد عبدالله عزام في منطقة السطر الغربي بخانيونس.

وفي دير البلح اعلن مشفى شهداء الأقصى استشهاد 6 مواطنين بينهم 4 أطفال جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً في المدينة، حيث تجدد القصف من قبل الزوارق الحربية للاحتلال ، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة .

#شاهد طفل يبكي بحرقة على بيته وغرفته بعد القصف الصهيوني الغاشم على قطاع غزة #GazaHolocaust #هولوكوست_غزة pic.twitter.com/lHicALFqoS — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 2, 2023

الى ذلك استهدف الاحتلال منزلا بحي الجنينة شرق رفح ما ادى الى وقوع عدد من الجرحى، وقد ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا في رفح منذ انتهاء التهدئة صباح امس الى خمسين شهيدا .

كما استشهد خمسة فلسطينيين من أسرة واحدة بغارة في شارع صلاح الدين رغم حملهم راية بيضاء، وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في حي الشجاعية أدت لاستشهاد نحو 10 فلسطينيين .

وفي حيي عسقولة جنوب غزة وتل الهوا غرب المدينة وصلت مناشدات من مواطنين تفيد بوجود العشرات تحت انقاض منازلهم بينهم شهداء وأحياء لم تتمكن فرق الدفاع المدني من الوصول اليهم.

وفي سياق متصل دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال على أطراف محور الشيخ رضوان وشارع العيون حيث تحاول الدبابات التقدم إلى المواقع التي وصلتها قبل التهدئة وسط إطلاق نار على كل من يتحرك.

كما قصفت طائرات الاحتلال عددًا من المنازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة واستمر اشتعال حريق ممتد من ركام سوق الفالوجا ومسجد النور وصولًا لمدارس الإيواء في منطقة الفالوجا شمال القطاع.

واستهدف الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا تأوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما قصف بشكل عنيف منازلا في المناطق الشرقية في جباليا ومخيمها وصولاً للمناطق الشرقية في بيت حانون شمال قطاع غزة ما ادى الى وقوع العشرات من الشهداء والجرحى.