الاحتلال يقتحم مناطق واسعة في الضفة والقدس واعتقال عدد من الفلسطينيين

إقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة من الضفة الغربية لاسيما مدن جنين وقلقيلية والخليل وقرى بيتا جنوب نابلس، وبديا غرب سلفيت، والمزرعة الغربية شمال غرب رام الله حيث دهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها واعتقال عدد من الشبان.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة بعدد كبير من الآليات ونشرت حسابات محلية فلسطينية مشاهد لعدد كبير من سيارات شرطة الاحتلال وهي تقتحم البلدة.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الإحتلال اقتحمت، فجر اليوم، مخيمي بلاطة وعسكر الجديد جنوب شرق نابلس، وأحياء غرب المدينة.

شاهد| قناصة لجيش الاحتلال في أحد المنازل خلال الاقتحام المستمر لمخيم عسكر شرق نابلس.#هولوكوست_غزة #GazaHolocaust pic.twitter.com/GQulDPN7d9 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 2, 2023

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت إثر اقتحام مخيمي بلاطة وعسكر، كما جرفت القوات الإسرائيلية عدة شوارع ودمرت البنية التحتية فيها، وداهمت عدة منازل في المخيمين.