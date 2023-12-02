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عربي و دولي

بالفيديو - احدى اكبر النقابات العمالية في الولايات المتحدة تتظاهر امام البيت الابيض وتدعو لوقف إطلاق النار في غزة

2023-12-02 | 03:26
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بالفيديو - احدى اكبر النقابات العمالية في الولايات المتحدة تتظاهر امام البيت الابيض وتدعو لوقف إطلاق النار في غزة
بالفيديو - احدى اكبر النقابات العمالية في الولايات المتحدة تتظاهر امام البيت الابيض وتدعو لوقف إطلاق النار في غزة

بالفيديو - احدى اكبر النقابات العمالية في الولايات المتحدة تتظاهر امام البيت الابيض وتدعو لوقف إطلاق النار في غزة

دعت نقابة عمال صناعة السيارات والطائرات والأدوات الزراعية وصناعات أخرى وهي إحدى أكبر النقابات العمالية في الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار في غزّة.

وتعد هذه النقابة أكبر نقابة دعت إلى وقف إطلاق النار حيث تضم 400 ألف عامل وأكثر من 580 ألف عامل متقاعِد في هذا المجال في الولايات المتحدة الأميركية.

وأعلن الأمر رئيس النقابة  في مؤتمر صحفي أدْلَى به خلال تظاهرة لأعضاء النقابة من أمام البيت الأبيض أمس الجمعة وحَمَل المتظاهرون الذين أضْربوا عن الطعام دعماً لغزةّ، لافتات كُتِبَ عليها: "بايدن أنت تُجوّع غزّة".

وقال مانسيلا: من معارضة الفاشية في الحرب العالمية الثانية إلى التعبئة ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وحرب الكونترا، وقفَتْ النقابة باستمرار من أجل العدالة في جميع أنحاء العالم"، مؤكِداً أنّ "الحركة العُمالية التي تُناضِلُ من أجل العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع العمال يجب أن تَقِفَ دائماً ضد الحرب".

 كما أعلن أن المجلسَ التنفيذي للنقابة، "سيقوم بتشكيل مجموعة لِسَحْبِ الاستثمارات، ولدراسة تاريخ إسرائيل وفلسطين، والعلاقات الاقتصادية للنقابة مع الصِراع، والتوصُّل إلى تحقيقِ انتقالٍ عادل للعُمَّال الأميركيين من الحرب إلى السلام".

 
بالفيديو - احدى اكبر النقابات العمالية في الولايات المتحدة تتظاهر امام البيت الابيض وتدعو لوقف إطلاق النار في غزة

عربي و دولي

غزة

البيت الابيض

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