القوات الروسية نفذت 27 ضربة على أهداف عسكرية أوكرانية خلال أسبوع

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في الفترة ما بين 25 تشرين الثاني و2 كانون الأول، نفذت القوات المسلحة الروسية 27 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار على البنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات ومواقع تخزين ذخيرة المدفعية والأسلحة والمعدات العسكرية وقواعد الوقود".

وبحسب وزارة الدفاع، "تم ضرب نقاط انتشار الوحدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير جميع الأهداف المحددة".

كما أضاف البيان: "ثماني طائرات معادية ومروحية واحدة، من بينها خمس طائرات "ميغ-29"، واثنتان من طراز "سو-27"، وواحدة من طراز "سو-25"، أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي خلال أسبوع".

في حين أشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك صدت ثلاث هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت كييف أكثر من 880 عسكريًا ودبابة وست مركبات مدرعة خلال الأسبوع.