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عربي و دولي

إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي أتمّ الاستعدادات لعملية برية في جنوب القطاع!...

2023-12-02 | 06:05
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إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي أتمّ الاستعدادات لعملية برية في جنوب القطاع!...
إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي أتمّ الاستعدادات لعملية برية في جنوب القطاع!...

زعم موقع "واللا" الإسرائيلي، نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أنّ "الجيش الاسرائيلي أتمّ الاستعدادات لعملية برية في جنوب قطاع غزة".

ونقل الموقع عن مسؤول أمني قوله إنّه "إذا كانت مدينة غزة وخانيونس تحت السيطرة الإسرائيلية، فإن الضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى سيزداد".

كما ذكر مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى أنّه سيُطلب من الجنود الإسرائيليين الوصول إلى "مناطق حيوية في جنوب قطاع غزة، مثل مراكز حكم حماس"، وفي حين ادّعى أنّ "الجيش الإسرائيلي يسيطر على 40% من أراضي قطاع غزة"، أوضح أنّ "الأنفاق تحت الأرض هي الأكثر إشكالية".

وقال المسؤول أيضًا إنّه من المتوقع أن تشمل المرحلة التالية من القتال مدينتي خانيونس ورفح، اللتين لم يكن معبرهما نشطًا في اليوم الماضي.

إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي أتمّ الاستعدادات لعملية برية في جنوب القطاع!...

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي

غزة

إسرائيل

حركة حماس

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