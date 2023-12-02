روسيا تستأنف عملية إجلاء رعاياها وأقاربهم من غزة

أعلنت البعثة الروسية في فلسطين استئناف عملية إجلاء المواطنين الروس وأقاربهم الفلسطينيين من قطاع غزة اليوم، بعد مواصلة الأعمال القتالية في القطاع، بحسب وكالة "روسيااليوم".

وقالت البعثة: "استؤنفت جهود إجلاء المواطنين الروس وأقاربهم الفلسطينيين المقربين من قطاع غزة اليوم وتجري العملية على خلفية الأعمال القتالية التي بدأت مرة أخرى أمس بعد هدوء دام أسبوعا".



وأضافت: "بالتعاون مع زملائنا من سفارتينا في القاهرة وتل أبيب، والإدارات ذات الصلة بوزارة الخارجية الروسية ووزارة الطوارئ الروسية، بالإضافة إلى الإدارات الأخرى، نواصل العمل بكثافة على إجلاء المواطنين الروس وأفراد أسرهم من منطقة النزاع".