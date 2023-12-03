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عربي و دولي

جيش الاحتلال يكثف غاراته جنوب غزة

2023-12-03 | 03:19
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جيش الاحتلال يكثف غاراته جنوب غزة
جيش الاحتلال يكثف غاراته جنوب غزة


كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية، ليلة الأحد غاراتها الجوية وقصفها المدفعي في وسط وجنوب قطاع غزة، فيما تتواصل المعارك في شمال القطاع. 
واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرين في استهداف منزل عائلة عزوم في حي الجنينة شرق رفح.
كما ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات دعا فيها السكان إلى الإخلاء.
وأظهر مقطع فيديو وصول شهيد  وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة خانيونس جنوب القطاع.
 وفي وسط القطاع، تجددت الاشتباكات في منطقة حكر الجامع في دير البلح وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة، ولفت مراسل"روسيا اليوم" إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية استهدفت شاطئ الزهراء والمغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
 
جيش الاحتلال يكثف غاراته جنوب غزة

عربي و دولي

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