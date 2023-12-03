"يديعوت أحرونوت": العقيد إساف حمامي كان هدفاً لحماس

"يديعوت أحرونوت": العقيد إساف حمامي كان هدفاً لحماس



قالت يديعوت أحرونوت، إن "تحقيقاً أظهر أن قائد اللواء الجنوبي إساف حمامي كان هدفاً لحماس، وبحثت عنه وعُثر على صورته بحوزتها".