كتائب القسام: تمكنّا من تفجير فتحة أحد الأنفاق القسامية بمجموعة من جنود العدو شرق بيت لاهيا بعد تفخيخها بالعبوات الصدمية والرعدية وإستدراج القوة إلى عين النفق