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القسام: قصفنا "عسقلان" برشقة صاروخية رداً على مجازر الإحتلال بحق المدنيين
2023-12-03 | 08:08
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القسام: قصفنا "عسقلان" برشقة صاروخية رداً على مجازر الإحتلال بحق المدنيين
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