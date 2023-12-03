المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين: أوقفنا الملاحة أمام سفن العدو الإسرائيلي نصرة للشعب الفلسطيني

كيربي: لا مفاوضات رسمية حالياً لأن حماس فشلت في تقديم قائمة أخرى من النساء والأطفال الذين يمكن الإفراج عنهم ونعمل مع "إسرائيل" لبذل ما في وسعها لتوفير مناطق آمنة للنازحين في غزة