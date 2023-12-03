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مصادر ملاحية يمنية: إصابة إحدى سفينتين يعتقد أنهما إسرائيليتان إستهدفهما أنصار الله في البحر الأحمر
2023-12-03 | 10:09
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مصادر ملاحية يمنية: إصابة إحدى سفينتين يعتقد أنهما إسرائيليتان إستهدفهما أنصار الله في البحر الأحمر
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