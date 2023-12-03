"أنصار الله" تعلن استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لأنصار الله، يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخِ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية"، مؤكدا أن "عمليةُ الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتينِ الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".

وأضاف سريع، أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منعِ السفنِ الإسرائيلية من الملاحة في البحرينِ الأحمرِ والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاعِ غزة".3

كما جدد المتحدث باسم القوات المسلحةُ التابعة للحوثيين التحذير لكافة السفن الإسرائيليةِ أوِ المرتبطة بإسرائيليين بِأنَها سوف تصبح هدفا مشروعا في حال مخالفتها لما جاء في هذا البيانِ والبيانات السابقة الصادرة عنِ القوات المسلحة اليمنية".