الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

بالفيديو - طائرة "تجمدت بمكانها" في مطار ميونيخ وسط الثلوج المتراكمة

2023-12-03 | 13:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو - طائرة &quot;تجمدت بمكانها&quot; في مطار ميونيخ وسط الثلوج المتراكمة
بالفيديو - طائرة "تجمدت بمكانها" في مطار ميونيخ وسط الثلوج المتراكمة

​أظهر مقطع فيديو طائرة "متجمدة" في مطار ميونيخ جنوبي ألمانيا، بسبب تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة.

وتظهر الطائرة في مقطع الفيديو وقد علقت بالثلوج و"التصقت بالأرض"، بينما كان أنفها مرفوعا للأعلى.

كما تسبب تساقط الثلوج بكثافة في بافاريا جنوبي ألمانيا في شل الحركة، وخصوصا في عاصمة المقاطعة ميونيخ، حيث تعطلت حركة الطيران والسكك الحديد السبت.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن أكثر من 40 سنتمترا من الثلوج تساقطت في ميونيخ خلال ليل الجمعة، ودعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم.

ونصحت شرطة المدينة خصوصا بـ"تجنب التنقل غير الضروري، وعدم استخدام السيارة إلا للضرورة القصوى"، بسبب "تساقط الثلوج بكثافة استثنائية".

كما أدت الأحوال الجوية إلى تعطيل حركة القطارات على نطاق واسع، وقالت شركة السكك الحديدية "دويتشه بان"، إن "محطة ميونيخ المركزية غير قادرة على العمل حاليا".

وفي أماكن أخرى من جنوب ألمانيا، يتوقع أيضا أن تلغى أو تتأخر رحلات قطارات، حسبما حذرت "دويتشه بان"، لافتة إلى أن أن الاضطرابات قد تستمر.

وتسبب تساقط الثلوج في إرجاء مباراة بايرن ميونيخ وضيفه أونيون برلين، التي كانت مقررة السبت، في المرحلة 13 من الدوري الألماني.

بالفيديو - طائرة "تجمدت بمكانها" في مطار ميونيخ وسط الثلوج المتراكمة

عربي و دولي

مطار ميونخ

ألمانيا

ميونخ

الطقس في ألمانيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي بمنطقة غلاف غزة
نتنياهو: سنواصل الحرب على حماس حتى ننهي تهديدها لإسرائيل

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023