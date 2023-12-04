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الدفاع الروسية: الدرونات الجوية لعبت دورا حاسما في تحرير أرتيوموفسكويه في دونباس

2023-12-04 | 01:39
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الدفاع الروسية: الدرونات الجوية لعبت دورا حاسما في تحرير أرتيوموفسكويه في دونباس
الدفاع الروسية: الدرونات الجوية لعبت دورا حاسما في تحرير أرتيوموفسكويه في دونباس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الإنزال الجوي من مجموعة القوات "جنوب" سيطرت على قرية أرتيوموفسكويه (خروموفو) في دونباس بدعم من المدفعية والطيران المقاتل ودرونات الاستطلاع الجوي، بحسب ما أفادت وكالة "تاس".

أضافت الوزارة: "تمكن عناصر قوات الإنزال الجوي بواسطة الاستطلاع الجوي بالدرونات من كشف منظومة دفاع العدو والمعاقل الرئيسية والنقاط النارية في قرية أرتيوموفسكويه وعلى مداخلها. وبفضل القصف المدفعي المركز تم قمع مواقع إطلاق نيران المدفعية الأوكرانية وتدمير نقاط المراقبة والتوجيه المعادية. وقصف الطيران الحربي الروسي المواقع والتحصينات الأوكرانية في المنطقة".

ووفقا لبيان الوزارة، أصيبت القوات الأوكرانية بالاضطراب والتشتت بعد هجمات دقيقة على نقاط المراقبة والتوجيه. وبعد القصف المكثف، شن المظليون الروس هجوما من عدة اتجاهات بدعم من المدرعات.

وقال البيان: "رافقت درونات الاستطلاع من الجو، الوحدات المهاجمة وقدمت لها إحداثيات النقاط النارية المعادية وكذلك كشفت لها المناطق المفخخة بالألغام على مسار الهجوم. وخلال الهجوم تم تدمير مواقع العدو بواسطة الطائرات بدون طيار FPV ونيران العربات المدرعة".

وأشار البيان إلى أن "قوات العدو لاذت بالفرار تاركة خلفها الكثير من القتلى والجرحى، كما ألقى بعض العسكريين الأوكرانيين أسلحتهم واستسلموا".

وفي نهاية تشرين الثاني، أفادت الوزارة بأن "وحدات من مجموعة القوات (جنوب) في الجيش الروسي، تمكنت من تحرير المركز السكني أرتيوموفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأجبرت الفصائل المسلحة الأوكرانية على التراجع".
الدفاع الروسية: الدرونات الجوية لعبت دورا حاسما في تحرير أرتيوموفسكويه في دونباس

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