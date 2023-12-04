تحطم طائرة تدريب عسكرية في جنوب الهند

قالت قيادة سلاح الجو الهندي إن طائرة تدريب عسكرية تابعة لها، سقطت وتحطمت في منطقة ميداك في ولاية تيلانجانا جنوب البلاد.

وأشارت في بيانها، الذي اوردته وكالة "تاس" إلى أنه "كان على متن الطائرة المنكوبة، ضابطان قتلا نتيجة الحادث".



أضافت سلاح الجو الهندي عبر صفحتها على منصة " Х" : "تحطمت طائرة تدريب عسكرية من طراز Pilatus PC-7 Mk II، هذا الصباح أثناء تنفيذها لمهمة تدريبية روتينية".



وتابعت القيادة في بيانها: "بأسف عميق تؤكد القوات الجوية، أن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة تعرضا لإصابات قاتلة. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار للمدنيين أو الممتلكات".



ونوهت القيادة بأنه كان على متن الطائرة، مدرب وطيار متدرب وقت تحطمها.



وذكرت أن الطائرة أقلعت من قاعدة أكاديمية القوات الجوية الهندية. وتم تشكيل لجنة فنية مختصة، للتحقيق وتحديد أسباب الحادث.