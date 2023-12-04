العدو الاسرائيلي استهدف مدرسة للنازحين في بيت لاهيا شمال القطاع

أفاد مراسل"روسيا اليوم" اليوم بأن قصفا إسرائيليا استهدف مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.