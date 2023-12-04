وزير الطاقة السعودي: هدفنا أن نصبح مصدراً رئيسياً للهيدروجين الأخضر

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم عن أن المملكة تهدف لأن تصبح مصدرا رئيسيا للهيدروجين الأخضر، بحسب "روسيا اليوم".

كما أعلن في كلمته خلال انطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء في دبي أن "السعودية ستطلق مشروع المسح الجيوغرافي في 2024"، مؤكدا أن "مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أنجز المرحلة الأولى".



وانطلقت في دبي اليوم فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 بالتزامن مع مؤتمر "كوب28"، ويركز الحدث على تمويل أنشطة العمل المناخي، وابتكار حلول الطاقة النظيفة.



وتهدف المبادرة إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060، وتحسين نوعية الحياة، وحماية البيئة.