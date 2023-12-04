زلزال يضرب تركيا وينشر "حالة خوف"
ضرب زلزال قوي إلى حد ما، شمال غربي تركيا الاثنين، مما دفع الناس إلى الخروج إلى الشوارع في حالة من الخوف. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.
وذكرت وكالة إدارة الكوارث (فاد) أن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة كان مركزه في بحر مرمرة، قبالة بلدة جيمليك في مدينة بورصة.
ووقع الزلزال الساعة 10:42 صباحا بالتوقيت المحلي (07:42 ت غ)، على عمق نحو 9 كيلومترات.
وقال تلفزيون خبر تورك إن سكان إسطنبول ومناطق أخرى مجاورة شعروا بالزلزال حيث غادر الناس منازلهم ومكاتبهم خوفا.