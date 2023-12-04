زلزال يضرب تركيا وينشر "حالة خوف"

ضرب زلزال قوي إلى حد ما، شمال غربي تركيا الاثنين، مما دفع الناس إلى الخروج إلى الشوارع في حالة من الخوف. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.